Bonus écologique : prolongation des montants et augmentation de plafond confirmées par Bercy

Par voie de communiqué de presse, le ministère de l'Économie confirme ce jeudi 30 juin le maintien du bonus écologique aux montants actuellement en vigueur et ce jusqu'à la fin de l'année. Alors qu'hier, planaient encore des doutes sur la prise en compte des véhicules PHEV dans cette décision, le gouvernement a finalement décidé de ne pas exclure cette motorisation des aides à l'achat. Pour mémoire, une nouvelle baisse de l'aide de 1 000 euros devait intervenir au 1er juillet.

« Dans le contexte actuel de hausse continue des tarifs des carburants à la pompe, de nombreux ménages souhaitent faire l’acquisition de véhicules peu émetteurs de CO2 ayant une consommation de carburant réduite voire nulle. Néanmoins, la hausse conjuguée des coûts des matières premières (acier et aluminium) et les pénuries de composants observées à travers le monde (notamment les semi-conducteurs) entraînent des hausses significatives des prix de ces véhicules peu polluants et l’allongement des délais de livraison », précise le ministère pour justifier cette décision.

Le gouvernement a donc décidé de :

maintenir le bonus écologique au niveau actuel jusqu'au 31 décembre 2022 pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables ;

au niveau actuel jusqu'au 31 décembre 2022 pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables ; a ugmenter le montant d’achat du véhicule , qui permet d’accéder à un bonus maximal de 6 000 euros pour les particuliers, en le passant de 45 000 à 47 000 euros ;

, qui permet d’accéder à un bonus maximal de 6 000 euros pour les particuliers, en le passant de 45 000 à 47 000 euros ; allonger la période de facturation possible de ces véhicules jusqu’au 30 juin 2023 (pour les véhicules commandés avant le 31 décembre 2022).

Les montants du bonus écologique s'établissent donc jusqu'au 31 décembre prochain comme suit :