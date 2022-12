Bonus-malus écologique : les changements attendus au 1er janvier 2023

Si jusqu’au 31 décembre 2022, le bonus écologique était de 6 000 euros pour l’achat d’une voiture électrique dont le prix d’achat était inférieur à 47 000 euros, le montant du bonus a été réduit de 1 000 euros, passant ainsi à 5 000 euros. Toutefois, cette remise ne pourra pas excéder 27 % du prix du véhicule.

Pour l’achat d’un VE dont le montant est compris entre 47 000 et 60 000 euros, le bonus écologique passera de 2 000 à 1 000 euros au 1er janvier 2023. Même sentence pour l’achat d’une voiture à hydrogène à moins de 60 000 euros.

Pour les véhicules utilitaires légers électriques ou à hydrogène, pas de changement. Entre le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023, le bonus écologique reste à 7 000 euros.

Les automobilistes qui feront l'acquisition d'un véhicule hybride rechargeable inférieur à 50 000 euros ne pourront plus bénéficier du bonus écologique de 1 000 euros applicable jusqu’au 31 décembre 2022. Les jours sont donc comptés pour passer commande.

Enfin, les voitures électriques d’occasion âgées de plus de 2 ans bénéficieront encore l’année prochaine d'une réduction de l’ordre de 1 000 euros au moment de l’achat.

Le barème du malus se durcit

Le malus écologique est lui aussi revu à la baisse. Si en 2022, les véhicules rejetant au moins 128 g/km de CO2 sont pénalisés (à partir de 50 euros), le seuil sera abaissé à 123 g/km en 2023. À ce stade, le montant de l’amende sera de 50 euros (et de 170 euros pour 128 g/km), mais celui-ci atteindra les 50 000 euros pour les véhicules rejetant plus de 226 g/km de CO2. Un plafond plus sévère puisqu’il est actuellement de 40 000 euros en 2022 à échelle équivalente. Notons que depuis cette année, le malus ne peut pas excéder 50 % du prix du véhicule.

Enfin, du point de vue du malus au poids, pas de changement notable en 2023. Comme en 2022, les voitures dépassant les 1 800 kg se verront être pénalisées de 10 euros par kilo supplémentaire et le malus écologique, au cumul, ne pourra dépasser les 50 000 euros. En revanche, les VE et les véhicules hybrides rechargeables parcourant au minimum 50 kilomètres en mode 100 % électrique ne seront pas concernés par cette taxe au poids.