Bonus-malus, TVS, bornes de recharge… : 1,5 Md€ alloués pour le verdissement du parc automobile français en 2024

Bonus écologique renforcé, différencié et dégressif selon les revenus, renforcement du malus CO2 et du malus au poids, TVS pour les hybrides rechargeables, aide à l’installation des bornes de recharge… voici ce que prévoit le budget de l’État alloué au verdissement du parc automobile français pour 2024.

Présenté en Conseil des ministres ce mercredi 27 septembre, le budget de l’État pour 2024 prévoit une enveloppe de 1,5 milliard d’euros allouée au verdissement du parc automobile français. « En hausse de 200 millions d’euros » par rapport à 2023 et aussi « plus ciblée », cette enveloppe budgétaire doit participer à la planification écologique et donner les moyens d’atteindre les baisses d’émissions de CO2 de la France. Des ambitions traduites dans les projets de loi de Finances (PLF) et projet de loi pour le Financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2024.

Un bonus écologique différencié et dégressif

Sans vraiment entrer dans le détail, le ministère de la Transition énergétique et le ministère de l’Économie ont dévoilé ce matin les principales orientations de ce budget. L’occasion d’apprendre que le bonus écologique, qui sera soumis à la mise en place d’un score environnementale dès le 16 décembre prochain, sera également revalorisé « pour les classes modestes et moyennes ainsi que pour les gros rouleurs ». Actuellement de 7 000 euros pour les ménages les plus modestes, 5 000 euros pour le reste et 3 000 euros pour les entreprises, l’objectif est d’aligner le prix des « petites voitures électriques » sur celui des « petites voitures thermiques ». Un barème sera ainsi établi en fonction des revenus des acheteurs et afin de privilégier les véhicules des segments A, B et C. Ce dernier devrait être connu d’ici à la fin de l’année après l’adoption des textes par le Parlement. En outre, un « renforcement de la prime à la conversion dans le cadre des Zones à faibles émissions » est au programme.

Les malus CO2 et au poids renforcés

Les ministères précisent également que l’enveloppe intègre le leasing social à 100 euros. Elle est soutenue par « des mesures de renforcement des malus à la fois sur le CO2 et le poids des véhicules », afin de « pousser à l’achat de véhicule électriques légers. » En effet, le ministère de la Transition énergétique estime qu’il est « impératif de mieux tenir compte du poids des véhicules », sans en dévoiler davantage pour le moment. Le déclenchement du malus au poids doit ainsi passer de 1,8 à 1,6 tonne, comme cela a déjà été évoqué depuis plusieurs mois. Pour le malus CO2, Bercy précise que « l’impact sera limité » puisque « compris entre 50 et 100 euros pour les cinq modèles le plus vendus en France », soit « moins de 0,1 % de la valeur de ces véhicules. »

Les PHEV assujettis à la « TVS »

Le budget 2024 doit aussi acter une évolution de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 (ex-TVS) due par les entreprises. Jusqu’à présent épargnés, les véhicules hybrides rechargeables émettant moins de moins de 20g/km de CO2 vont être concernés. En parallèle, la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules va être supprimée, car « à faible rendement » selon Bercy. Elle doit être remplacée par une « taxe sur les émissions des véhicules les plus polluants » dont les contours sont - une fois de plus - encore à préciser.

Objectif 400 000 bornes pour la recharge

Enfin, le dernier volet de ce budget sera dédié au développement de l’infrastructure de recharge. Que ce soit pour les particuliers, les entreprises ou l’itinérance, le gouvernement souhaite soutenir l’installation de l’IRVE et se fixe un nouvel objectif de 400 000 bornes de recharge publiques d’ici à 2030.