Bootlid Services ambitionne d'être le leader de l'e-conciergerie automobile

En parallèle de MyBootlid, Bootlid Services s'appuie sur un réseau de professionnels confirmés de la mobilité et de la logistique automobile. La solution permet une prise en charge du véhicule dans un délai d'intervention de 48h et ainsi de :

Convoyer un véhicule d'un point A à un point B, de le restituer et de le présenter

Déposer un véhicule (neuf ou d'occasion) en atelier, contrôle technique, etc., ou de le transférer sur site

Réaliser des contrôles et des audits.

De plus, la startup propose aux chauffeurs de bénéficier d'une formation haut de gamme leur apportant une connaissance multimarque des véhicules.

"Devenir le point d'ancrage en matière de mobilité et de logistique automobile"

La startup compte à ce jour plus 4 000 convoyages depuis le début de l'année et a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros en un an. Dans le but d'affirmer sa position de leader en e-conciergerie automobile, Bootlid entend également intégrer un service de stockage, préparation et remise en état des véhicules.

Son fondateur, Benoit Kleindienst souhaite atteindre un CA de 12 millions d'euros sur l'ensemble de ses activités d'ici 2025. Pour atteindre ses objectif, il s'est entouré de Semia, incubateur d'excellence de la Région Grand-Est, et le Village by CA, porté par le Crédit Agricole.