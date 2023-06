BorgWarner dévoile son nouveau logo

Première évolution du logo depuis 30 ans, BorgWarner dévoile une identité de marque en phase avec la transformation du groupe vers la mobilité électrique mise en œuvre de sa stratégie Charging Forward. Pour mémoire, ce plan prévoit qu'au moins 25% du chiffre d’affaires de l’entreprise est issu des composants pour véhicules électriques à batterie d'ici 2025, avec des commandes en interne de 3 milliards de dollars pour 2025. Pour atteindre cet objectif, BorgWarner a réaliser cinq acquisitions dans les domaines des batteries, des moteurs électriques, de l'électronique de puissance et de la recharge rapide à courant continu. Enfin, d'ici le troisième trimestre de cette année, la scission de Phinia sera achevée.

Un CA des produits électriques de 10 milliards de dollars dans 4 ans

Après cette phase de fusions/acquisitions, BorgWarner s'est associé au cabinet de stratégie de marque Siegel+Gale pour élaborer le nouveau logo de l'entreprise. « Le moment est venu de présenter notre nouveau logo. Il témoigne des progrès considérables accomplis par notre équipe pour faire passer BorgWarner du statut d'entreprise leader dans les technologies de propulsion conventionnelles à celui de fournisseur de solutions de pointe, notamment pour l'e-mobilité », indique Frédéric Lissalde, P-DG de BorgWarner. L'objectif est également d'accroître le chiffre d'affaires de ses produits électriques (VE et hybrides) à 5,6 milliards de dollars en 2025 et à plus de 10 milliards de dollars en 2027. En attendant, le groupe prévoit un chiffre d’affaires compris entre 2,3 et 2,6 milliards de dollars pour les produits électriques pour cette année.