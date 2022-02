BorgWarner fournit des systèmes d’injection hydrogène

Certainement grâce à sa notoriété et sa réputation dans ce domaine, BorgWarner vient de se voir attribuer par un fabricant européen d’équipements de construction son premier programme de production de systèmes d'injection hydrogène pour une application hors route. Notons que cette technologie rapidement commercialisable offre un coût total de possession attrayant grâce à un rendement énergétique et une capacité de charge utile optimisés sans omettre un temps de ravitaillement court au regard d’autres énergies décarbonées comme l’électrique.



« Cette réussite commerciale renforce notre relation historique avec ce client. Nous sommes heureux de leur fournir le système complet d'injection d’hydrogène, y compris les injecteurs, la rampe, le calculateur et l'intégration du système », a déclaré Davide Girelli, vice president et general manager de BorgWarner Fuel Injection Systems. « Les offres de BorgWarner dans le segment de la mobilité électrique ont énormément augmenté ces dernières années. Investir dans le développement des applications de l'hydrogène marque une étape supplémentaire vers la création d'un large portefeuille de technologies de propulsion propres et efficaces. »



Rappelons que la technologie hydrogène est une solution de propulsion rapidement commercialisable qui ne nécessite que de légères adaptations du moteur à combustion interne traditionnel. L'hydrogène ayant une densité nettement inférieure à celle de l'essence et du gasoil, le système d'injection nécessite une nouvelle approche pour répondre aux exigences de ravitaillement et de conditionnement. BorgWarner s'appuie sur des années d'expérience dans le domaine des systèmes d'injection et travaille activement sur des composants hydrogène pour les environnements à basse, moyenne et haute pression, notamment des systèmes à injection indirecte multipoint dans les tubulures d’admission mais aussi des systèmes à injection directe.