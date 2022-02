BorgWarner fournit sa technologie de chauffage innovante pour V.E. à BMW

Le réchauffeur de réfrigérant haute tension (HVCH) de BorgWarner fait partie de la famille « chauffage de batterie et d’habitacle ». Ce réchauffeur avancé fait appel à la toute dernière technologie d’élément en film épais (TFE) et résout en un seul et même dispositif deux problèmes posés aux constructeurs de véhicules 100% électriques (EV) et hybrides électriques (VHE). Il tient au chaud les passagers en l’absence de chaleur du moteur thermique absent et conditionne également les packs de batteries de traction, en leur permettant de fonctionner à leur niveau d’efficacité maximal. Cette technologie a été développée pour répondre à la demande de systèmes performants à même de générer rapidement de la chaleur.

Généralement disponible dans des puissances variant de 3 à 10 kW pour des plages de fonctionnement comprises entre 250 et 500 volts, le HVCH aide les constructeurs comme BMW pour ses modèles électriques iX et i4 à développer leurs véhicules en leur apportant une solution modulaire, compacte et de faible poids. Il se distingue par une densité de puissance thermique élevée et, grâce à sa faible masse thermique et à son rendement élevé, permet des temps de réponse rapides pour monter en température.

Dans le cadre de son programme Charging Forward, BorgWarner accélère sa stratégie d'électrification et a annoncé son intention de porter le chiffre d’affaires des véhicules électriques à environ 45 % en 2030, tout en s'engageant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2035.