BorgWarner s'empare de Rhombus Energy Solutions

Basée à San Diego (Californie), Rhombus Energy Solutions propose des solutions de recharge et fournit sa technologie brevetée aux équipementiers automobiles et les fournisseurs de services de recharge et de réseau. Elle vient d'être acquise par l'équipementier BorgWarner qui poursuit son développement dans la mobilité électrique. La transaction pourrait atteindre 185 millions de dollars, principalement financée par des soldes de trésorerie. Près de 130 millions ont déjà été payés, et jusqu'à 55 millions de dollars seront versés sous forme de paiements conditionnels au cours des trois prochaines années.

Avec cette acquisition, BorgWarner étoffe son portefeuille nord-américain et complète son activité de recharge en Europe déjà existante. Elle renforce également sa stratégie de se positionner en tant qu'équipementier de véhicules électriques. Frédéric Lissalde, président et P-DG du groupe, ajoute : « En tant que fournisseur des marchés de l'automobile et des véhicules utilitaires, nous fournissons non seulement une technologie innovante pour les transmissions électriques, mais nous nous concentrons également sur le soutien de certains éléments clés de l'infrastructure de mobilité électrique, y compris la recharge. »