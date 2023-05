BorgWarner va fournir un constructeur chinois

Ces moteurs électriques seront utilisés dans la technologie hybride DHT de véhicules REEV du constructeur automobile chinois, dont la production en série devrait débuter en août 2023 à Tianjin.

Notons que ce moteur HVH repose sur une conception compacte avec une structure de bobinage optimisée qui raccourcit le moteur, en l’adaptant ainsi à un espace d'installation plus petit tout en améliorant le rendement sur les principaux cycles de conduite. De plus, la conception du moteur réduit les éléments lourds à base de terres rares, menant à un coût du moteur plus faible. L'optimisation de la fente auxiliaire permet de réduire les niveaux NVH (bruit, vibration et rudesse) du moteur, répondant ainsi aux exigences des clients qui souhaitent un véhicule plus silencieux, offrant un coût optimal et un rendement supérieur.

Rappelons qu'un véhicule REEV embarque un moteur à combustion qui est utilisé uniquement comme source d'alimentation du moteur électrique ou pour charger la batterie. Ce montage spécifique permet d’avoir un montage plus petit, ce qui permet de diminuer le poids total du véhicule.