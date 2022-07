Borne de recharge robotisée : Ford pense aux personnes à mobilité réduite

Face à cette problématique, Ford a mis au point un prototype de borne de recharge robotisée que les conducteurs activent à l’aide de leur smartphone, sans sortir de leur véhicule électrique. Cette technologie, en cours d'expérimentation, permet de confier toutes les opérations nécessaires à la recharge au robot. Le propriétaire du véhicule est libre de patienter dans ou en dehors de sa voiture.

Concrètement, une fois la borne activée, un cache coulisse pour libérer le bras de recharge qui se déploie jusqu’à la prise, guidé par une caméra miniature. Le système a pu être testé en conditions réelles et, pendant l’essai, les conducteurs pouvaient suivre l’avancement de la recharge sur l’application FordPass. À la fin de la recharge, le bras se replie dans son logement.

À l’avenir, cette borne de recharge robotisée, fabriquée sur mesure en Allemagne par l’Université de Dortmund, pourrait être installée sur les places de parking réservées aux personnes en situation de handicap, dans les parcs de stationnement ou chez les particuliers. Cette technologie pourrait également favoriser la recharge plus efficace des flottes d’entreprise, et prendre en charge une puissance supérieure afin de réduire le temps de recharge.

Vers une automatisation complète de la recharge ?

Ford teste cette borne de recharge robotisée dans le cadre d’un projet de recherche visant à concevoir des solutions de recharge mains libres pour les véhicules électriques et de recharge entièrement automatisée pour les véhicules autonomes. À plus long terme, il semble possible d’automatiser entièrement le processus, de façon à ce que le conducteur n’ait presque plus, voire plus du tout, besoin d’intervenir : il lui suffirait d’envoyer le véhicule à la borne de recharge, l’infrastructure se chargeant de veiller à ce qu’il arrive à bon port, puis reparte de manière autonome.