Bornes de recharge : ChargeGuru renforce son positionnement auprès des entreprises

ChargeGuru, société soeur de ZePlug, renforce son positionnement auprès des entreprises en créant une nouvelle entité : "ChargeGuru Business Services". Dédiée à l’installation de bornes de recharge sur les sites tertiaires, elle a pour but de simplifier le passage des professionnels à la mobilité électrique et leur permettre d’atteindre leurs objectifs de développement durable.

Alors que les entreprises dispose rarement des compétences spécifiques en interne, ChargeGuru Business Services propose une offre de recharge complète, s’appuyant notamment sur son expertise du segment de la recharge rapide (en courant continu). En plus du déploiement et de la maintenance, le service comprend en amont l’étude du besoin et la définition de la solution la plus adaptée en fonction de la configuration des sites et des ambitions en matière d’électrification, aux côtés des gestionnaires de flotte et des gestionnaires de site.

“Ce service rencontre un franc succès auprès des entreprises avec plus de cent bornes de recharge rapide déployées pour nos clients sur les 6 derniers mois. Nous sommes fiers d’être à leurs côtés pour assurer l’atteinte de leurs objectifs de développement durable”, commente Lilian Birocheau, Directeur Général France de ChargeGuru et de ChargeGuru Business Services.

Pour mémoire, ChargeGuru permet aux entreprises de devenir propriétaires de l’infrastructure de recharge. Cette offre est plus spécifiquement destinée aux organisations qui possèdent leur propre bâtiment ou qui souhaitent investir dans une infrastructure pour leurs conducteurs à leur domicile.