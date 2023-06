Bornes de recharge : DBT et Engie Vianeo vont équiper la chaîne hôtelière B&B Hôtels

Une première commande de 500 points de charge pour un montant de 1,5 million d'euros a été passée. Elle fait partie d’un accord global entre Engie Vianeo et B&B Hôtels visant à favoriser la transition énergétique et la transformation des mobilités à travers les services offerts par les établissements hôteliers.

Pour répondre à la demande de ses clients et contribuer à la densification du maillage de bornes en France, B&B Hôtels a choisi de s'appuyer sur l'expertise d’Engie Vianeo et la qualité des bornes de DBT pour aller au-delà des objectifs fixés par la loi d'orientation des mobilités (LOM). Ainsi, les établissements français de la chaîne hôtelière verront 20 % de leurs places de parking équipées de bornes de recharge d’ici à 2024, avec un tarif préférentiel pour les clients.

Afin de répondre à la diversité des usages des véhicules électriques, Engie Vianeo et B&B Hôtels ont fait notamment le choix d’implanter 3 600 points de charge 22 kW. DBT a été retenu pour 50 % du marché total avec une première série de livraisons de 500 branchements entre juillet et la fin de l’année 2023. Le service accessible à tous et sans abonnement proposera le paiement par carte bancaire.

« Nous sommes très fiers de collaborer avec DBT pour apporter notre savoir-faire à B&B Hôtels en installant des bornes de recharge qui bénéficieront à l’ensemble des conducteurs de véhicules électriques même s’ils ne réservent pas de chambre !, Outre les charges lentes, nous équipons également les parkings des hôtels B&B avec 600 points de charges à 300 kW », détaille Didier Liautaud, directeur général d’Engie Vianeo, en rappelant que l’électricité distribuée par les bornes de recharges sera produite à partir de sources d’énergies renouvelables (hydraulique, éolienne, solaire, …).

Alexandre Borgoltz, directeur général de DBT, ajoute : « Nous sommes très honorés d’avoir été retenus par Engie Vianeo et B&B Hôtels, pour équiper la chaîne hôtelière de nos bornes rapides Keren. La nature et le montant nettement plus important de ce contrat (1,5 M€ aujourd’hui et potentiellement beaucoup plus pour la seconde tranche) rentrent parfaitement dans notre stratégie de voir croître la taille des affaires que nous traitons et de pénétrer de nouveaux marchés (tels que l’hôtellerie) qui représentent des débouchés prometteurs pour l’avenir de DBT. Ce succès récompense le savoir-faire technologique et de fabrication de notre Groupe et ouvre la voie à de nouveaux développements commerciaux en 2023 et au-delà. »