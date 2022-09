Bornes de recharge : Izivia et EDF ENR lancent une offre couplée à des ombrières photovoltaïques

Izivia et EDF ENR annoncent un partenariat rapproché pour accompagner les entreprises, équipées de parkings privés réservés aux salariés ou destinés à une clientèle, dans leur transition énergétique. Cette solution commune vient coupler une production locale d’électricité avec des ombrières photovoltaïques à des bornes de recharge connectées. Adaptée aux sites de toute taille, cette combinaison inclut des points de charge de 7 à 22 kW de puissance. Éligible à la prime Advenir, l’offre « Ombrières photovoltaïques & bornes de recharge » permet de financer, selon la puissance de la borne, jusqu’à 2 200 euros par point de charge pour les parkings privés ouverts au public.

« Cette nouvelle offre s’inscrit pleinement dans le plan solaire et le plan mobilité électrique du groupe, souligne Johan Raymond, directeur commercial BtoB chez EDF ENR. Par ailleurs, en associant ombrière photovoltaïque et infrastructure de recharge de véhicules électriques, elle représente l’opportunité unique de se mettre en conformité avec la réglementation tout en valorisant des fonciers souvent sous-exploités. » Et Nicolas Poirier, directeur commercial chez Izivia, de compléter : « Accélérer l'accessibilité [aux bornes de recharge] sur le territoire et améliorer l’expérience offerte aux clients et collaborateurs sont des composantes essentielles de l’électromobilité. Les entreprises, les enseignes de la grande distribution comme les professionnels de l’immobilier collectif ont un rôle important à jouer pour démocratiser la mobilité électrique partout et pour tous. »