Bornes de recharge : la France passe le cap des 70 000 prises publiques

La croissance du marché du véhicule électrique ne cesse de mettre la pression sur le développement d'une infrastructure adaptée et efficace. Au 30 septembre 2022, la France compte ainsi 71 630 points de recharge ouverts au public, ce qui correspond à une évolution de +46 % en un an.

Même si la recharge en itinérance ne représente qu'une petite partie des recharges de véhicules électriques dans la pratique, la disponibilité d'un réseau étoffé et de qualité demeure une condition sine qua non au bon développement de la mobilité électrique. Ainsi, selon le dernier baromètre de l'Avere-France et du Ministère de la Transition énergétique sur la base de données de Gireve, le cap des 70 000 points de charge publics a officiellement été dépassé en septembre dans l'Hexagone. Un nombre en croissance de +46 % par rapport à la même période l'an dernier, mais encore loin de "l'objectif des 100 000" fixés à fin 2022 par le Gouvernement. Ce dernier devrait être atteint à hauteur de 75 à 80 % seulement, d'après les dernières prévisions de l'Avere-France. Depuis le début de l’année, 6 290 nouvelles stations représentant 17 963 points de recharge ouverts au public ont été déployées sur le territoire.

Recharge rapide : encore des progrès à faire

Dans le détail, à ce jour, seulement 27 % des points de charge disponibles se trouvent en voierie, la plus grande majorité des prises équipant les parkings (35 %) et les commerces (35 %). On note par ailleurs que, si la part de la recharge rapide continue de progresser avec une hausse de plus de 80 % sur un an, elle reste encore minoritaire, 56 % des points de charge disponibles sur notre territoire délivrant du triphasé de 7,4 à 22 kW, 35 % des prises étant inférieures à, 7,4 kW.

Une fiabilité améliorée ?

Pour finir, l'Avere-France note l'amélioration de la qualité de service globale, un point essentiel pour le développement de ce marché. Selon l’Observatoire de la qualité des services de recharge électrique accessibles au public de l'Afirev, 75,7 % des points de recharge fonctionnent 99 % du temps (contre 73,4 % lors de la précédente édition qui datait du 2ème semestre 2021), tandis que seulement 4,42 % des points de recharge ne fonctionnent pas au moins 7 jours consécutifs (contre 6,26 % en 2021).