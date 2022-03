Bornes de recharge : la start-up française QoWatt lève 10 millions de dollars

La mobilité électrique et, plus particulièrement, l'écosystème de la recharge des véhicules zéro émission ou à faibles émissions, ne cesse d'intéresser les investisseurs. Fondée en septembre 2021 par Hugo Manteau, la start-up QoWatt vient de lever 10 millions de dollars (9 millions d'euros) pour poursuivre et accroître ses activités de développement et d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques auprès de clients professionnels.

