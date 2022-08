Bornes de recharge : le réseau public eborn s'étoffe

Le réseau eborn, dont l’exploitation et le développement ont été concédés en 2020 au groupement Easy Charge (filiale de Vinci Autoroutes et Vinci Energies) et du FMET (Fonds de Monétisation Écologique des Transports, géré par Demeter), poursuit son développement dans les départements des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’objectif : proposer le maillage le plus dense possible, afin de permettre aux conducteurs de véhicule électrique de se trouver toujours à moins de trente kilomètres d’un point de charge public, mais aussi renforcer les zones où les bornes sont très intensivement utilisées.

Depuis le début de l'année 40 nouvelles bornes ont été installées auxquelles viendra s'ajouter une centaine de prises supplémentaires fin 2022, portant à 2 300 le nombre de points de charge opérés par eborn sur l’ensemble du territoire. Interopérables et accessibles 24h/7j, ils sont destinés à l’ensemble des conducteurs de véhicule électrique et hybride rechargeable. Une tarification particulière (27 c€/kWh, voire moins avec une formule d’abonnement mensuelle), ainsi que des services spécifiques accessibles depuis l’application, sont proposés aux abonnés.