Bornes de recharge : miio s’associe à Power Dot

miio intègre des connexions directes en France et en Espagne via les bornes de recharge de l’opérateur Power Dot pour étendre sa couverture en Europe.

La start-up portugaise miio entend renforcer son développement sur ces deux premiers marchés internationaux, à savoir la France et l’Espagne. Elle annonce donc la deuxième phase de son processus d'internationalisation, par le biais d’une intégration directe avec les opérateurs de bornes de recharge, en commençant par Power Dot. La jeune pousse miio référence désormais les bornes de son nouveau partenaire et permet à ses utilisateurs d’y recharger leurs véhicules électriques. « Power Dot est l’un de nos partenaires clés au Portugal depuis plusieurs années et il était évident pour nous que la prochaine étape était d’établir notre première intégration directe en France et en Espagne », explique Daniela Simões, CEO et cofondatrice de miio.

L'objectif est d'offrir une meilleure expérience utilisateur, non seulement grâce à des prix plus compétitifs, mais également en fournissant des données précises sur l'avancement de la session de charge, le statut de la borne et d'autres informations nécessaires à une utilisation optimale d’un véhicule sur le réseau public.

En ajoutant les 5 000 points de charge installés ou en cours de déploiement en France par Power Dot, miio met actuellement à disposition de ses 100 000 utilisateurs la possibilité de recharger leurs véhicules électriques par l’intermédiaire de 55 000 bornes couvrant l'ensemble du territoire français.