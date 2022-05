Bornes de recharge rapide : Fastned s'installe au sud de Paris

Fastned, société néerlandaise de recharge rapide de véhicules électriques, vient de signer un contrat avec la foncière familiale Magidas & Ruimy Immobilier pour le développement de stations de recharge rapide dans deux zones d’activités commerciales d’Île-de-France. Une première pour Fastned en France.

Une première en zone péri-urbaine

À l’instar de ce qui se fait de plus en plus aux Pays-Bas, Fastned ambitionne d’apporter la recharge rapide en zone péri-urbaine dans l'Hexagone pour permettre aux automobilistes de pouvoir recharger leur véhicule le plus rapidement possible. Déjà présent sur des axes autoroutiers majeurs en France grâce aux appels d’offres remportés auprès des sociétés d’autoroute APRR/AREA, Sanef et Vinci, Fastned se voit désormais confier la construction de deux stations de recharge rapide situées en zones d’activités commerciales au sud de Paris, l’une aux abords de Melun sur la commune de Vert-Saint-Denis (à proximité du centre hospitalier) et l’autre aux abords de Sainte-Geneviève-des-Bois (dans la ZAC de La Croix Blanche).

37 sites Fastned en France

Chaque station disposera entre huit et dix points de charge rapide et pourra recharger des centaines de véhicules électriques par jour, offrant jusqu'à 300 km d'autonomie aux automobilistes en seulement 15 minutes. C’est la première fois en France que Fastned signe un contrat avec un groupe immobilier pour le développement de stations hors des axes autoroutiers, faisant ainsi passer le nombre de sites Fastned en France à 37.