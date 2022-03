Bornes de recharge rapide : Electra vise 20 nouveaux hubs opérationnels d'ici à fin 2022

Acteur de la recharge rapide pour véhicules électriques, Electra enchaîne les projets. Fondée en 2021, la jeune entreprise a inauguré début 2022 sa première station de recharge en banlieue parisienne, sur le territoire d'Aubervilliers. Une infrastructure dotée de chargeurs de 150 à 300 kilowatts (kW). En cette mi-mars, Aurélien de Meaux – co-fondateur de la start-up et directeur général – vient de signer un important partenariat avec Louvre Hotels Group, le deuxième groupe hôtelier français et européen.

Le projet présenté se fait plus précisément en coopération avec Weboost, une start-up du groupe créée pour développer ses propres bornes de recharge pour véhicules électriques et ainsi électrifier le parc hôtelier géré (Première Classe, Kyriad, Campanile, Tulip Inn, etc.). « La signature d’un partenariat avec Electra constitue une réelle opportunité pour nos hôteliers de générer du business additionnel tout en s’inscrivant dans une démarche plus responsable, en accompagnant les voyageurs dotés de véhicules électriques », commente Nicolas Paepegaey, Chief transformation officer chez Louvre Hotels Group.

Création de 20 nouveaux hubs de recharge

En pratique, il a été acté la création de 20 nouvelles stations de recharge rapide d'ici à la fin de l'année 2022, soit la mise sous tension de plus de 80 points de charge dans l'Hexagone, facturant aux automobilistes 0,44 euro le kilowattheure consommé.

Situées en centres urbains, ces stations seront intégralement alimentées en électricité verte, c'est-à-dire issue de sources d'énergie renouvelables. « Ces hubs de recharge seront accessibles à tous, qu’il s’agisse des clients des hôtels, des particuliers en itinérance ou encore des flottes professionnelles (taxis, VTC, auto-partage, etc.) », précisent les partenaires.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat. Ce projet ambitieux permettra d’apporter de la recharge ultra-rapide au cœur des villes, en complément de celle qui est actuellement installée sur les autoroutes. Electra mettra sa technologie et son expertise au service d’une recharge ouverte à tous, qui offre une expérience client simple et fiable. Le tout pour un prix compétitif. Cette offre est également une véritable valeur ajoutée pour les hôtels du groupe, qui pourront proposer un service attractif pour une nouvelle clientèle », détaille Aurélien de Meaux.