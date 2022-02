Bornes de recharge : Sonepar et ChargePoint partenaires

Gros chantier en vue pour ChargePoint. Spécialisé dans la distribution de matériels électriques, le groupe familiale Sonepar a fait appel à ses services afin d'installer des points de charge sur l'ensemble de ses sites français. Qu'il s'agisse de ses agences commerciales, centres de distributions ou sièges. Ainsi, environ 1 400 bornes vont être réparties dans près de 500 lieux en France, ont annoncé les deux entreprises.

« En donnant accès à plus de 1 400 bornes de recharge de véhicules électriques, Sonepar propose un service innovant à ses 100 000 clients ainsi qu'à ses 5 000 collaborateurs. Le réseau français de Sonepar représente une opportunité majeure de contribuer de manière significative à la réalisation de l'ambition de la France en matière de bornes de recharge électrique. Ce service durable disponible 24h/24 et 7j/7 permettra de réduire significativement les émissions de carbone », se réjouit Jérôme Malassigne, le président de Sonepar France et Sonepar International Services.

Démarche utile pour la flotte

Procéder à une telle opération d'installation d'une infrastructure de recharge va également permettre à Sonepar d'accélérer la transition énergétique de son parc de véhicules. Comme de rendre cette démarche davantage crédible auprès des ses collaborateurs en les assurant de trouver un point de charge sur leur lieu de passage. Ainsi, l'entreprise s'est fixé comme objectif d'avoir dans sa flotte 25 % de véhicules électriques et 75 % de véhicules hybrides rechargeables d'ici 2023. Puis d'être à parts égales entre les deux types de motorisations à l'horizon 2025. Un projet qui devrait permettre à l'entreprise de réduire de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre en France.