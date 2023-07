Bornes de recharge tous les 60 km et paiement par carte bancaire : une avancée majeure pour les voitures électriques

Le Parlement européen a adopté les nouvelles règles européennes concernant les infrastructures de bornes de recharge pour voitures électriques. On retiendra deux décision importantes : une borne d’au moins 400 kW tous les 60 km en Europe et un accès simplifié à la recharge avec un affichage du prix en kWh et la possibilité offerte de payer sa recharge en carte bancaire.

Lors de sa session du 10 au 13 juillet 2023, le Parlement européen a voté un texte européen concernant les bornes de recharge pour les voitures électriques. C’est avec une large majorité que ces nouvelles règles sur l’infrastructure pour carburants alternatifs ont été adoptées (514 voix pour, 52 contre et 74 abstentions).

Le Parlement européen a adopté des règles pour accroître le nombre de stations d’approvisionnement en carburants alternatifs, faciliter la recharge et promouvoir des carburants maritimes plus propres. Les nouvelles règles visent à décarboner les transports et font partie du paquet législatif "Fit for 55 en 2030", le plan de l’Union européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Des stations de recharge tous les 60 km plus faciles à utiliser



Les députés sont parvenus à négocier que des bornes de recharge électrique d’une puissance d’au moins 400 kW pour les voitures devront être déployées au moins tous les 60 km sur le réseau central du RTE-T d’ici 2026. La puissance devra passer à 600 kW d’ici 2028. Pour les camions et les bus, des stations de recharge devront être disponibles tous les 120 km. Ces stations devraient être installées sur la moitié des grands axes routiers de l’UE d’ici 2028, avec une puissance de 1400 kW à 2800 kW selon les routes. Les États membres doivent s’assurer que des stations de ravitaillement en hydrogène seront déployées au moins tous les 200 km le long du réseau central du RTE-T d’ici 2031.

Un prix affiché en kWh et payable par carte bancaire

Les utilisateurs de véhicules à carburant alternatif devront pouvoir payer facilement aux points de recharge (avec des cartes de paiement ou des dispositifs sans contact et sans avoir besoin d’un abonnement). Les prix de ces "carburants" devront être affichés par kWh, par kg ou par minute/session. Les députés ont veillé à ce que la Commission mette en place d’ici 2027 une "base de données" européenne sur les carburants alternatifs afin de fournir aux consommateurs des informations sur la disponibilité, les temps d’attente ou les prix dans les différentes stations.