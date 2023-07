Bornes de recharge : "un ralentissement du déploiement à surveiller", constate l'Avere-France

Au 30 juin 2023, la France comptait 101 681 points de recharge ouverts au public, soit une évolution positive de +57,4 % en un an selon le baromètre mensuel réalisé par l’Avere-France et le Ministère de la Transition énergétique sur la base des données de Gireve. Mais depuis que l'objectif fixé par le Gouvernement des 100 000 bornes publiques déployées sur le territoire a été atteint, l'organisme reste alerte face à un ralentissement du déploiement sur les deux derniers mois.

"Une tendance qu’il faudra suivre dans les prochaines semaines, commente Clément Molizon, délégué général de l’Avere-France. Malgré tout, la France se maintient en deuxième position des pays les mieux équipés de l’Union européenne, derrière les Pays-Bas et devant l’Allemagne. Par ailleurs, nous pouvons rassurer les Français qui prendront dans quelques jours la route des vacances : 99 % des aires de service du réseau autoroutier concédé sont équipées en bornes de recharge rapide, dont le nombre a quadruplé en un an. Et sur l’ensemble du pays, ce sont en tout près de 14 000 points de recharge rapides (puissance supérieure à 50 kW) qui sont proposés aux électromobilistes pour assurer leur itinérance", précise-t-il.

100 000 bornes ! Et maintenant ?

Le constat établi par l'Avere-France nous pousse à nous reposer la question du "Et maintenant ?". Si aujourd'hui, la disponibilité est de 151 points de charge pour 100 000 habitants, les immatriculations galopantes de véhicules électriques pourraient bientôt réduire ce ratio rendant l'accès à une borne publique plus compliqué. D'autant plus que le taux de disponibilité moyen des bornes n'est que de 83 % sur l'ensemble du réseau. À noter qu'un point de recharge est considéré comme disponible s’il n’est ni en maintenance, ni hors-service.

"C'est une bonne chose que l'objectif des 100 000 bornes ait été atteint mais il est important de garder un cap et d'avoir un objectif symbolique, estime de son côté Antoine Picron, senior manager public chez Chargepoint. Il faut maintenant se projeter sur la suite avec les autorités publiques : quel va être le futur plan de déploiement en passant d’une logique quantitative à une logique qualitative ?, questionne-t-il. Pour toujours favoriser l'adoption du véhicule électrique, il faut faire en sorte que l’expérience utilisateur soit la plus simple possible."

Pour ce faire, Antoine Picron entrevoit plusieurs leviers d'actions :