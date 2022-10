Bornes de recharge : Virta lance une solution et une offre de financement pour les flottes

Concrètement, Virta étoffe son système de supervision des bornes de recharge. Un module a été ajouté pour permettre aux entreprises de monitorer la charge des véhicules en flotte. Les données remontées apportent également un calcul plus affiné du coût d'usage ainsi que des indicateurs complémentaires comme les économies réalisées en termes de CO2. En parallèle, Virta annonce la signature d'un partenariat avec BNP Paribas. L'accord conclu doit faciliter le financement de l'infrastructure de recharge pour les entreprises via des offres de leasing allant de 36 à 60 mois. « Alors que les subventions Advenir vont se réduire, notamment pour l'installation de bornes à destination des flottes et des salariés, notre offre lisse la charge financière sur la durée du contrat », nous a confié Cédric Moret, sales director France, lors d'une rencontre sur le Mondial de l'Automobile 2022.

Présent en France depuis 2015, Virta compte 80 000 bornes connectées en propre, dont 9 000 dans l'Hexagone. La marque, qui compte une recharge toutes les six secondes sur son réseau et a récemment noué un partenariat avec BMW pour la recharge automatisée, propose aussi une offre en marque blanche pour les entreprises souhaitant assoir leur notoriété dans l'écosystème de la mobilité décarbonée.