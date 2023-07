Bornes électriques : Mobilians en facilitateur

Mobilians souhaite être acteur dans le stratégique déploiement de bornes de recharge électrique. Le syndicat des professionnels des services de l’automobile a d’ailleurs dernièrement créé une branche métier spécifique.

Il a parallèlement signé plusieurs partenariats avec des acteurs pour accompagner ses adhérents (distribution automobile, stations-service, réparation automobile, location de véhicules, parcs de stationnement, écoles de conduite, ...) dans leur projet d’installation de bornes.

« Fort de leur maillage territorial, les services de l’automobile représentent un levier puissant de déploiement de bornes de recharge, mais aussi un relai d’information efficace auprès des automobilistes. Notre filière des services représente à elle seule un potentiel important de près de 50 000 bornes sur l’ensemble du territoire » commente l’organisation professionnelle. La France comptait au 30 juin 102 000 bornes publiques.

Pour aider et accélérer la conversion de ses entreprises adhérentes vers l’électromobilité, Mobilians référence des installateurs (étude technique, achat de la borne, installation, supervision, facturation, maintenance, etc.) Ces professionnels sont également en charge des demandes de prime Advenir (aide financière destinée aux professionnels pour l’installation de bornes de recharge) pour le compte de l’entreprise. Mobilians référence de même les opérateurs en charge de mettre en place un système de supervision et de tarification. Ils sont également en charge de la gestion de la facturation et de la maintenance des bornes. On peut citer comme partenaires du syndicat Izivia, Maborneauto, WAAT, Chargemap, Chargepoint et Freshmile.