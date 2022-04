Bosch accélère le traitement de l’air d’habitacle

Destiné à remplacer complètement d’ici fin 2023 son prédécesseur le Filter+, le nouveau Filter+Pro reprend ses performances en termes de séparation des allergènes, des poussières fines, des bactéries et des gaz nocifs auquel il rajoute d'autres spécificités.

Il s’agit d’un média triple composé d’une couche antimicrobienne spécifique agissant contre les virus et les bactéries et qui empêche également le développement des moisissures et fixe les allergènes et le pollen dans la couche filtrante. Une couche de charbon actif, de son côté, neutralise les gaz nocifs et malodorants alors qu'une couche de microfibres ultrafines sépare à plus de 98 % les poussières fines et les particules de suie pouvant se trouver en suspension dans l’air.

Notons que pour garantir leur efficacité, Bosch recommande de remplacer les filtres d'habitacle tous les 15 000 kilomètres ou au moins une fois par an et de préférence au printemps, avant la saison du pollen. À cette fin, l'équipementier propose une gamme de filtres répondant aux différents besoins, depuis les filtres standards, les filtres à charbon actif jusqu'à la dernière génération Filter+Pro.

Rappelons aussi qu’outre l’amélioration de la qualité de l'air qu’il apporte, le filtre d'habitacle permet une réduction significative de la formation de dépôts sur le pare-brise, responsable des effets d'éblouissement et de la formation de buée. Il apporte aussi une réduction notable des dépôts sur le ventilateur et le système de climatisation qui voit son efficacité optimisée.