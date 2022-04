Bosch accélère sur le véhicule autonome en achetant Five

Bosch annonce la prise de contrôle de la start-up Five, spécialisée dans le développement de logiciels appliqués à l’autonomisation de la conduite. Les technologies de Five, qui s’appuie sur 140 experts répartis dans six sites au Royaume-Uni, sont jugées complémentaires de celles dont le groupe allemand dispose déjà.

Promouvoir des technologies « Made in Europe »

« Five va nous donner une nouvelle impulsion pour le développement de systèmes de conduite autonome très sûrs et nous pourrons proposer à nos clients des technologies "Made in Europe" », déclare Markus Heyn, qui dirige la division Mobility Solutions au sein du groupe Bosch. « Nous sommes très heureux de rejoindre Bosch, l’acteur le plus avancé de la conduite autonome de niveau 4, et de participer à ses succès futurs », ajoute Stan Boland, président de Five.

Bosch a une approche holistique de la conduite autonome

Après le rachat d’Atlatec, spécialiste des cartes digitales en haute résolution, Bosch affirme sa volonté de contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur du véhicule autonome, Five étant aux avant-postes de logiciels en environnement cloud et de l’intelligence artificielle. Proposant déjà des solutions de conduite autonome de niveau 1 à 3, Bosch estime que les applications du niveau 4 ont un important potentiel au niveau des flottes et des acteurs de la logistique.