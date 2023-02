Bosch Car Service et Bosch Classic Service confirment leurs succès en 2022

Confirmant la confiance accordée par les réparateurs aux deux enseignes, Bosch Car Service accueille 24 nouveaux garagistes : Les Eyssagnieres Automobiles à Gap (05), Ak Auto à Vallauris (06), Garage Ronjat à Chomérac (07), Garage M&M Auto à Chateauneuf-les-Martigues (13), Garage Satta à Gardanne (13), AMD Auto à Tonnay-Charente (17), Garage Adco à Dijon (21), Perigord Motors à Nontron (24), Autart à Conches-en-Ouches (27), Garage Le Guillou à Pleyben (29), Auto Concept Trucks à Sommières (30), Garage Collard Depannage à Villefranche-de-Lauragais (31), LLS Automobiles à Loches (37), Passion Automobiles à Vienne (38), Garage Saint-Cyr à La Ferté-saint-Cyr (41), Dav’Negoce Automobile à Firminy (42), Garage des Anglais à Nantes (44), Evre Autos à Montrevault-sur-Evre (49), Saint Gilles Autos à Saint-James (50), AA Autodiag Center à Metzervisse (57), Metz Motors à Metz (57), LB Automobiles à Bischoffsheim (67), Garage Malka à Simandres (69), Garage de la Grange à Brie-Comte-Robert (77), Garage Carpentier Verité à Ailly-sur-Somme (80), Auto Service Roye à Roye (80), Kell’y DM Automobiles à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) et Hydro Sud à Saint-Joseph (974).

De son côté, l’enseigne Bosch Classic Service dédié aux véhicules anciens intègre 3 spécialistes supplémentaires : Le Garage Sechepine à Couternon (21), Retro Mecanic à Lesquin (59) et Ventoux Moteur Ingenièrie à Carpentras (84).

Rappelons que le réseau de garages indépendants Bosch Car Service, assure la vente, l’entretien et la réparation de tous les véhicules, quels qu’en soient la marque, l’âge et le type de propulsion. Dans le respect du cahier des charges des constructeurs, les automobilistes font entretenir leur véhicule sans perdre leur garantie constructeur, et ce, dès leur acquisition. Les spécialistes Bosch Classic Service quant à eux entretiennent, réparent et rénovent les véhicules anciens. Professionnalisme, haut niveau de qualification et utilisation de pièces de qualité sont la clé de la réussite revendiquée par ces enseignes.