Bosch Car Service et Bosch Classic Service ont enregistré un nombre record d'adhésion en 2021

Les réseaux de garages indépendants, pilotés par l'équipementier Bosch, assurent l’entretien et la réparation de tous les véhicules, quels qu’en soient la marque et l’âge, dans le respect du cahier des charges des constructeurs. Au quatrième trimestre 2021, Bosch Car Service a accueilli 25 nouveaux adhérents. De son côté, le réseau spécialisé dans l'entretien des véhicules anciens, Bosch Classic Service, compte désormais 35 spécialistes avec un adhérent venu enforcer son maillage. Avec ce nombre record d'adhésions, les deux réseaux sont confortés dans la "confiance" accordée par les réparateurs.

Pour mémoire, Bosch Car Service avait franchi le cap des 650 adhérents en France au troisième trimestre. Le réseau propose à ses garagistes des actions outils et supports afin d'optimiser leur zone de chalandise. Bosch Car Service entend être une alternative aux réseaux constructeurs, notamment en termes de services, prestations et compétences techniques. Pour maintenir son niveau de qualité, le réseau est audité et permet à ses adhérents de se former aux nouvelles techniques et technologies. Par ailleurs, en 2021, l'enseigne a renforcé son offre dédiée aux flottes via une campagne emailing, un nouvel extranet, un nouveau site internet, ainsi que le lancement de contrats longue durée (entretien et extension de garantie) exclusif au réseau. Enfin, Bosch a mis en place une équipe de dix développeurs d'affaires dédiés à l'accompagnement des adhérents.