Bosch Car Service poursuit ses formations sur l'électrique

Face aux nombreux défis que représente la transition énergétique et l’arrivée dans les ateliers des véhicules à très faible et zéro émission, Bosch souhaite accompagner les réparateurs de son réseau Bosch Car Service en leur proposant de nouvelles formations online sur le thème de l’électrification.

Ces dernières formations doivent permettre aux professionnels de l’enseigne de mieux appréhender l’univers des véhicules électrifiés, leur diagnostic et les pannes et travaux potentiels. 4 sessions différentes et complémentaires leur sont proposées au cours du second semestre 2022. Celles-ci permettront aux ateliers d’optimiser l’utilisation de l’outil de diagnostic KTS de la marque et de gérer, par exemple, le diagnostic de la batterie haute tension. Pouvoir connaitre précisément son état, point très important, notamment pour la vente de véhicules d’occasion. Notons que chaque session est dédiée à un type de véhicule spécifique :

- Session 1 : Information ELEC HV EV (1 heure)

- Session 2 : Test SOH (State Of Health) Toyota Prius 2 (30 minutes)

- Session 3 : Test SOH (State Of Health) Peugeot 3008 diesel HY4 (30 minutes)

- Session 4 : Information habilitation Travaux Sous Tension HV VE (2 heures)