Bosch Car Service se lance dans la vente auto via un contrat longue durée pour les pros et particuliers

À la recherche de relais de croissance et d'offres pour fidéliser ses clients, le spécialiste de l'entretien et de la réparation a décidé de se lancer dans un nouveau programme de vente de véhicules via la souscription d'un contrat longue durée.

Cette mise en place vient véritablement appuyer la stratégie de Bosch Car Service qui souhaite faire des centres de ses adhérents un point d’entrée unique pour les clients, et ce dès la vente du véhicule. La nouvelle offre de vente de véhicules, qu'ils soient neufs ou d'occasion, toutes marques et motorisations confondues, se fera uniquement à travers la souscription d'un contrat longue durée, comprenant l'entretien, l'extension de garanties et garanties VO opérés exclusivement dans le réseau Bosch Car Service. Ouvert aux professionnels comme aux particuliers, il intègre en outre l’assistance paneuropéenne 24h/24, 7j/7, « en ligne avec le positionnement premium du réseau ».

Un programme pensé pour les adhérents

Cette nouvelle offre a été pensée pour s’adapter au mieux à deux cas de figure : les adhérents ayant déjà une activité structurée de vente de véhicules ou les adhérents se lançant dans la vente de véhicules et se positionnant comme apporteurs d’affaires. Dans le premier cas, les adhérents offrant déjà cette prestation, y trouvent une nouvelle source d’approvisionnement en véhicules, accèdent à la vente des contrats longue durée exclusifs Bosch Car Service et à une nouvelle source de financement. Ils bénéficient d’un outil leur permettant de vendre leurs véhicules aux autres membres du réseau et profitent de la communication organisée par Bosch sur le sujet. Ils peuvent aussi proposer des offres d’assurance auto en partenariat avec le courtier Care Assurances & Patrimoine. Dans le deuxième cas, les adhérents se positionnant en apporteurs d’affaires intègrent cette prestation à leur portefeuille, s’appuyant sur l’offre nationale Bosch Car Service / Club Auto qui gère l’ensemble du processus de vente (reprise du véhicule, vente du nouveau véhicule, financement, contrat longue durée et suivi de la livraison dans le réseau Bosch Car service). Le garage est alors commissionné et bénéficie de la communication organisée par Bosch et des offres d’assurance.