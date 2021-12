Bosch Classic a organisé son premier séminaire

L’enseigne de diagnostic, de maintenance et de réparation du groupe allemand dédiée aux véhicules anciens a organisé, les 24 et 25 novembre derniers, à Magny-Cours, le premier séminaire de son histoire.

Pour cette première édition, les participants de ce réseau, qui compte 35 spécialistes sur le territoire, ont été accueillis chez Oreca dans la technopole du circuit de Magny-Cours puis sur le circuit par les équipes Bosch et Bosch Motorsport. Une façon originale de faire connaissance et partager leur savoir-faire durant deux journées dans une ambiance de travail conviviale et chaleureuse.

Parmi les sujets abordés : la mise en relation des adhérents entre eux et avec les équipes de la marque, mais aussi la pérennisation de la compétence technique. Sans oublier la transmission des savoirs en proposant des formations et des équipements d’atelier ciblés.

Ce séminaire a été l’occasion de réunir les membres de la force de vente qui, sur le terrain, accompagnent les adhérents. Les participants ont pu profiter d’un programme riche alternant interventions diverses (Oreca, Bosch Motorsport, Care Assurances & Patrimoine, Bretagne Carburation ou encore le garage Deleplace) et visite exclusive du conservatoire de la monoplace française et de sa collection exceptionnelle.