Bosch Classic Service et la FFVE s’allient pour le réglage des anciennes

La Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) et l’enseigne de réparation de véhicules anciens Bosch Classic Service (BCS) se rejouissent à l’ouverture du salon de ce marché de la récente décision du gouvernement de préserver la patrimoine industriel et technique que représente la voiture ancienne. Et plus concrètement de savoir que les voitures de plus de trente ans d’âge, titulaires d’une carte grise collection (délivrable sous conditions d’obtention d’une attestation auprès de la FFVE) devraient conserver le droit de circuler en journée et en semaine dans le périmètre des zones à faibles émissions mobilités (ZFE-m).

Une campagne ben nommée

Avec le droit de rouler s’accompagne le droit et même le devoir que le véhicule, si âgé soit-il, soit correctement réglé. Aussi, à l’image des véhicules modernes, des véhicules anciens bien entretenus et surtout bien réglés polluent moins. La campagne « bien régler son véhicule d’époque » a pour objectif de sensibiliser les collectionneurs à cette affirmation et de permettre aux propriétaires de véhicules anciens qui néanmoins passent le contrôle technique de faire mesurer le taux de CO (monoxyde carbone), de CO2 (dioxyde de carbone) de HC (Hydrocarbure) et l’oxygène. Bosch en tant que partenaire technique de la FFVE met ainsi son expertise (équipement, pièces, membres du réseau BCS) à la disposition de ces heureux automobilistes.

L'occasion de se faire contrôler

Initié au dernier salon Epoqu’Auto à Lyon, le partenariat se poursuit en 2022 par le biais d’opérations ciblées mises en place lors d’événements majeurs dédiés aux véhicules anciens à travers la France comme Historic Auto à Nantes (26 et 27 février) - Chinon Classic à Chinon (du 24 au 26 juin) - Circuit des remparts à Angoulême (du 16 au 18 septembre) - Automedon Au Bourget (8 et 9 octobre) - Auto Moto Classic à Strasbourg (du 21 au 23 octobre) - Epoqu’Auto à Lyon (du 5 au 7 novembre) - Chambéry Auto Rétro à Chambéry (3 et 4 décembre). Chaque propriétaire est ainsi invité à se présenter sur un stand spécifique avec son véhicule historique et à faire contrôler ses émissions de gaz entièrement gratuitement.