Bosch complète sa fonction d’accès aux données sécurisées des véhicules aux Renault et Dacia

Mise sur le marché en août 2021, la fonction SDA du logiciel Bosch ESI[tronic] 2.0 Online a pour objectif de répondre à l’évolution des réglementations européennes imposant aux constructeurs automobiles une protection accrue des accès diagnostics via la prise OBD.

Cette fonction SDA intègre d’ores et déjà plusieurs constructeurs comme Abarth, Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Cupra, Dodge/RAM, Fiat, Ford, Jeep, Lancia, Mercedes-Benz, Porsche, Seat, Skoda et Volkswagen. Aujourd’hui, les utilisateurs d'ESI[tronic] 2.0 Online ont accès aux fonctionnalités des véhicules Renault et Dacia, portant ainsi à 17 le nombre de constructeurs disponibles.

Lecture du SOH au programme de l’ESI[tronic] 2.0 Online

Conscient de la part de plus en plus importante des véhicules électriques en Europe, l’équipementier allemand a choisi de doter son logiciel ESI[tronic] 2.0 Online d’une fonction dédiée à la lecture du SOH (State of Health/état de santé) de la batterie haute tension d’une voiture électrique.

Rappelons que le SOH permet de déterminer le niveau de dégradation d’une batterie en indiquant le rapport entre la capacité maximale de la batterie à un instant T et cette même capacité lorsque la batterie était neuve. On estime alors que si le SOH baisse en dessous de 75 %, la performance de la batterie ne permet plus au véhicule électrique de disposer d’une autonomie correcte et en phase avec les prescriptions d’origine du constructeur.