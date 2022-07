Bosch complète sa fonction d’accès aux données sécurisées des véhicules aux derniers modèles Mercedes-Benz

Mise sur le marché en août 2021, la fonction SDA du logiciel Bosch ESI[tronic] 2.0 Online a pour objectif de répondre à l’évolution des réglementations européennes imposant aux constructeurs automobiles une protection accrue des accès diagnostics via la prise OBD.

Cette fonction SDA intègre d’ores et déjà plusieurs constructeurs comme le groupe Fiat Chrysler Automobile, Mercedes (pour d’anciens modèles), le groupe Volkswagen incluant Cupra ou encore Kia-Hyundai. En 2022, le plan de mises à jour du logiciel de diagnostic Bosch verra de nouveaux ajouts issus des contrats d’engagements de l’équipementier avec les constructeurs automobiles. Des accords dont bénéficieront automatiquement tous les clients de la marque possédant un abonnement en cours de validité.

Pour débuter ce plan de mises à jour, et sans surcoût pour les réparateurs, Bosch a procédé au déverrouillage des derniers modèles de la marque Mercedes. Rappelons que l’ancienne procédure, qui consistait pour le garage à devoir créer son compte sur le portail Internet Fiat, n’est plus requise et que les achats de jetons de déverrouillage ne sont plus nécessaires. Le travail quotidien du mécanicien est ainsi grandement simplifié.