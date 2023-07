Bosch continue à investir massivement dans l'hydrogène

Pour Bosch ce n'est qu'avec l'hydrogène qu'il peut y avoir un monde climatiquement neutre. L’équipementier allemand Bosch prône donc fortement la mise en place d'une économie de l'hydrogène, et intensifie ses investissements dans ce gaz et la technologie qui l’accompagne.

Bosch entre dans l'ère de l'hydrogène de la mobilité. Sur son site de Stuttgart-Feuerbach, l'équipementier a débuté la production en série de son module de puissance à pile à combustible. De son côté, le constructeur PL Nikola Corporation, basée aux États-Unis, servira de client pilote avec son camion électrique à pile à combustible à hydrogène de classe 8, qui devrait entrer sur le marché nord-américain au troisième trimestre 2023. « Ici à Stuttgart-Feuerbach, dans l’usine dont l'histoire remonte à plus loin que toute autre usine Bosch, l'avenir de l'hydrogène est sur le point de se produire », a déclaré le Dr Stefan Hartung, président du conseil d'administration de Robert Bosch GmbH, lors du Bosch Tech Day 2023. « Bosch connaît l'environnement de l'hydrogène, et Bosch grandit avec l'hydrogène ». L'entreprise opère tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène, développant une technologie pour sa production et son application. D'ici 2030, Bosch prévoit de générer des ventes d'environ 5 milliards d'euros avec la technologie de l'hydrogène.

D’autres sites de production en renfort

Dans ses solutions pour l'économie de l'hydrogène, Bosch s'appuie également sur un réseau de fabrication mondial et sur les prouesses de ses sites allemands. Par exemple, l'usine Bosch de Bamberg, fournira à l'usine de Feuerbach la pile à combustible. Et les composants importants du système tels que le compresseur d'air électrique et le ventilateur de recirculation proviennent de l'usine Bosch de Homburg. « Bosch est l'une des rares entreprises capables de produire en masse une technologie aussi complexe que les piles à combustible. Nous n'avons pas seulement l'expertise système requise, mais aussi la capacité d'adapter rapidement les nouveaux développements à la production de masse », a déclaré Markus Heyn, membre du conseil d'administration de Bosch et président de Bosch Mobility. La production du module de puissance à pile à combustible démarre non seulement à Feuerbach, mais également à Chongqing, en Chine. Les composants nécessaires proviendront de l'usine de Wuxi. « Bosch est la première entreprise à produire ces systèmes en Chine et en Allemagne », a déclaré le Dr Stefan Hartung. En outre, Bosch prévoit également de fabriquer des piles pour les applications mobiles dans son usine américaine d'Anderson, en Caroline du Sud. Dans le monde, l'entreprise s'attend à ce que, d'ici 2030, un nouveau camion sur cinq pesant six tonnes ou plus soit équipé d'un groupe motopropulseur à pile à combustible.