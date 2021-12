Bosch : devenir le numéro un des systèmes d’exploitation

Bosch a pris de nouvelles mesures stratégiques afin de devenir un acteur majeur de la mobilité de demain, dominée par les logiciels. C’est désormais sa filiale Etas qui supportera l’ensemble des développements et la commercialisation des solutions logicielles. Dès le milieu de l’année prochaine, 2 300 experts, issus des différents services de développement de Bosch et d’ETAS, devraient commencer à travailler ensemble.

« Le développement de logiciels automobiles est l’une des compétences clés de Bosch. Chaque année, nous installons plus de 200 millions de calculateurs équipés de nos propres logiciels sur des véhicules dans le monde entier. Cette nouvelle organisation devrait nous permettre de devenir à terme le principal fournisseur de logiciels automobiles » précise Stefan Hartung, président de la division Mobility Solutions de Robert Bosch.

Etas devient ainsi une plateforme centrale qui permettra de concevoir des logiciels plus rapidement et plus facilement tout en collaborant avec des partenaires, aussi bien des constructeurs automobiles que d’autres fournisseurs.

Jusqu’à présent, on considérait qu’une voiture était terminée lorsqu’elle était livrée. Désormais, le logiciel fera l’objet d’améliorations et de développement continus pendant toute la durée de vie du véhicule. Les experts estiment que le marché des logiciels automobiles se chiffrera en milliards d’euros dans les prochaines années. Bosch prévoit une croissance annuelle à deux chiffres jusqu’en 2030.

Le partenariat entre Bosch et Microsoft, qui a débuté en février, se poursuivra également dans le cadre de cette nouvelle organisation. L’objectif de ce partenariat est de développer une plateforme logicielle globale pour une mise en réseau fluide entre les voitures et le cloud.