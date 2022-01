Bosch en tête de gondole chez Autobacs

Face aux conditions météorologiques hivernales qui s’installent, il est important de bien équiper son véhicule. La sécurité passe alors par une bonne vision. Pour cela, Autobacs propose une réduction de 20 % sur toute la gamme de balais d’essuie-glaces Bosch, montés gratuitement dans ses ateliers, mais aussi une réduction de 20 % toute la gamme d’ampoules de la marque allemande.

Parce que la sécurité c’est aussi un bon freinage et que sans entretien ou surveillance, des freins dégradés peuvent entrainer des distances de freinage plus longues, l’enseigne de centre autos affiche une réduction de 25 % sur toute la gamme freinage Bosch (plaquettes, disques et kits de frein arrière) seule ou posée dans les ateliers Autobacs.

Enfin, grâce à la carte fidélité Autobacs, gratuite et sans engagement, l’enseigne reprend l’ancienne batterie et offre un bon d’achat de 25 €. Sur ce thème, Autobacs rappelle que la gamme de batteries Bosch est compatible avec 96 % du parc automobile roulant. Qu’elles sont garanties 3 ans par les centres autos, plus 1 an de garantie supplémentaire avec le programme Easy Way de Bosch.