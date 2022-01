Bosch et Cariad joignent leurs efforts pour la conduite autonome

Le véhicule autonome intéresse de plus en plus de constructeurs et d’entreprises industrielles développant des technologies innovantes. En témoigne la récente homologation du système de conduite automatisée de niveau 3 de Mercedes-Benz ou encore le déploiement de plus en plus de phase d’essai de navettes sans conducteurs. Pour participer à dessiner l’avenir de la voiture, l’équipementier Bosch et la société de logiciels automobiles rattachée au groupe Volkswagen, Cariad, viennent d’annoncer leur partenariat. Objectif : faire naître de leur collaboration une plateforme capable d’un traitement intelligent de l’information provenant de l’environnement réel et qui générerait des fonctions de conduite de niveau 3, et pourquoi pas de niveau 4.

Alors que Bosch et Volkswagen s’étaient déjà rapprochés en juillet dernier pour élaborer ensemble les cartes numériques nécessaires à la conduite d’un véhicule autonome, le partenariat s’étend désormais aux logiciels. Cette nouvelle coopération ambitionne ainsi de proposer aux véhicules vendus sous les marques du groupe Volkswagen des fonctions qui permettent au conducteur d’enlever temporairement les mains du volant (celles de Niveau 2) mais qui s’appuie aussi sur un système reprenant toutes les fonctions de conduite sur l’autoroute (SAE niveau 3). Ces fonctionnalités devraient être installées en 2023 et seront intégrables aux écosystèmes d’autres constructeurs automobiles, promet le tandem. « Nous pourrons offrir les solutions développées également à nos autres clients et ainsi établir de nouveaux standards » affirme Markus Heyn, membre du conseil de direction de Bosch.

1 000 experts mobilisés

Pour mener à bien ce projet, des collaborateurs de la division Bosch Cross-Domain Computing Solutions et de Cariad oeuvreront en équipes mixtes sur différents sites appartenant aux deux entreprises, notamment à Stuttgart et à Ingolstadt. Les différents modules du programme, « allant du middleware aux applications individuelles, pourront regrouper jusqu’à plus de 1 000 experts des deux entreprises à certaines étapes clés », fait valoir l’alliance Bosch/Cariad. Un travail conjoint qui permettra de « tester des fonctions de conduite automatisée à plus grande échelle dans des véhicules réels et les implémenter plus rapidement », justifie le Dr Ingo Stürmer, vice-président senior chez Cariad. Pour cause : le duo a également convenu d’examiner la possibilité d’objectifs communs et d’un calendrier de développement vers la conduite entièrement automatisée (SAE niveau 4).