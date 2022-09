Automechanika : Bosch innove pour les ateliers

L'équipementier présente ainsi le DAS 3000, développé pour le réglage et le calibrage des capteurs et des systèmes de caméras afin de permettre le calibrage des Adas qui s'appliquent sur des véhicules de différentes marques. Le nouveau logiciel, Adas One Solution, réduit de plus de moitié le temps nécessaire à l'opération de position de la cible. Il est intégré au logiciel de diagnostic ESItronic qui guide les utilisateurs tout au long du processus d'installation des cartes d'étalonnage. De plus, avec Secure Dignostic Access, Bosch a développé une solution standardisée qui permet d'accéder à certaines données de diagnostic protéger par les constructeurs depuis ESItronic 2.0 Online.

Par ailleurs, l'équipementier a créé la petite sœur de l'unité de commande de diagnostic DCU 100. Baptisé DCU 120, elle offre un grand écran HD tactile de 11,6 pouces, pour un affichage de grande qualité et est dotée d'une autonomie de 5 heures environ. La nouvelle tablette permet également de gérer les fonctions PassThru.

Être prêt pour le futur

Parallèlement, Bosch présente un nouveau banc d'essai d'injecteurs common rail DCI 200, qui peut tester avec précision et fiabilité les injecteurs common rail des véhicules particuliers et commerciaux en une quinzaine de minutes. De plus, équipé d'un nouveau système de mesure, le DCI 200 peut être utilisé pour tester les injecteurs dotés des derniers systèmes de commande d'injection, comme la commande de fermeture de la soupape et la commande de fermeture de l'aiguille. En matière de filtration, l'équipementier a apporté des améliorations à son Filter+. Le nouveau Filter+pro, qui remplacera son prédécesseur d'ici la fin de l'année 2023, traite les allergènes, le pollen, les particules fines, les fumées nocives, les bactéries, mais aussi les virus et les moisissures. Les filtres d'habitacle réduisent également la formation de la buée et minimisent les dépôts à l'intérieur du pare-brise.

Enfin, électrification oblige, Bosch dévoile un nouveau câble de charge flexible, dédié aux véhicules hybrides et électriques rechargeables, et qui convient à la recharge domestique et sur la route, sans boîtier de commande supplémentaire (le poids du câble est ainsi réduit de 40%).