Bosch intègre au catalogue de la rechange les injecteurs HDEV3

Necessiter de combiner hautes performances à de faibles consommations et émissions, en 2023, plus de la moitié des moteurs thermiques nouvellement homologués seront équipés de systèmes à injection directe essence (GDI). Avec par voie de conséquence, une demande en réparation et entretien de ce type de moteurs, croissante. Le nombre de véhicules équipés de systèmes à injection directe essence d’origine Bosch est également en constante augmentation. Afin de permettre aux ateliers d'effectuer des réparations sur ces systèmes, Bosch vient ainsi d’élargir sa gamme de pièces de rechange avec des injecteurs haute pression HDEV6. Faisant directement suite aux injecteurs HDEV5, il s'agit de la dernière génération de technologie d'injecteur à haute pression dont les vannes sont conçues pour des pressions d'injection nominales allant jusqu'à 350 bar.

Comme les constructeurs automobiles équipent actuellement de plus en plus de moteurs avec ces derniers injecteurs, Bosch a décidé de soutenir les ateliers en leur apportant son savoir-faire, des kits de réparation et des pièces de rechange adaptées. Les ateliers ont ainsi l’opportunité d'augmenter leur chiffre d'affaires potentiel, profitant de ce marché de l'entretien en pleine croissance.

Pour le diagnostic et la dépose des injecteurs haute pression Bosch, le logiciel de diagnostic en ligne ESI[tronic] 2.0 fournit les causes de panne, les modèles de signaux, l'accès aux valeurs réelles ainsi que des instructions de démontage et d'installation. Si un injecteur haute pression démonté doit être réinstallé après un nettoyage par ultrasons par exemple, il faut notamment remplacer les joints et bagues d'étanchéité. C'est dans cet objectif précis que Bosch a développé le kit d'outils BTG 5120. Il permet en effet le remplacement de la bague d'étanchéité de la chambre de combustion (joint en téflon), du joint torique et des éléments de découplage de presque tous les injecteurs de type HDEV5 et HDEV6, évitant ainsi le remplacement intégral de l’injecteur dans une démarche éco-responsable chère au Groupe. La mallette compacte comprend une paire de pinces spéciales, des manchons d'étalonnage et des mandrins d'assemblage. En parallèle, une vidéo a été développée et fournit des instructions relatives à la dépose et à l'installation des injecteurs haute pression.