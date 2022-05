Bosch modernise son portefeuille de pièces techniques

Face aux exigences de la mobilité de demain, Bosch étoffe son portefeuille produits. La gamme capteurs et actionneurs se compose désormais de produits de gestion moteurs et pièces essence destinés aux systèmes d'admission, d'allumage, d'alimentation en carburant, d'injection et d'échappement monitorés par des capteurs gestion moteur. Ce portefeuille est dédié à toutes les applications essence, diesel et hybrides pour une couverture optimale du marché (85% de couverture du parc). De plus, le programme "Gestion Moteur & Pièces Essence" est enrichi d'environ 400 nouvelles références chaque année.

En parallèle, la campagne de communication initiée en 2021 se poursuit cette année avec la création de nouveaux catalogues et de nouvelles brochures (Catalogue capteurs 2022-2023, Brochure capteurs gestion moteurs et sondes du système d’échappement, Brochure allumage, Brochure diagnostic des sondes lambda, Brochure pièces techniques pour moteurs essence, et Brochure injection directe essence).