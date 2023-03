Bosch parie sur une très forte croissance de son business de charge des véhicules électriques

Alors que les ventes de véhicules électriques sont en forte croissance, la question de la recharge continue de se poser parfois avec acuité. Bosch veut se positionner dans ce périmètre qu’il sait rentable. « Les services de charge de Bosch en Europe sont parmi les plus développés et par ailleurs en expansion permanente », assure Markus Heyn, président de la division Mobility Solutions, en soulignant que le groupe opère déjà 450 000 points de charge publics répartis dans trente pays européens.

Bosch déploie une approche holistique de la charge

Bosch annonce aussi avoir été retenu par la marque sportive Maserati pour assurer les services de charge du GranTurismo Folgore en Europe, courant 2023, puis en Asie. Les – heureux – clients de GranTurismo Folgore pourront avoir accès à ces infrastructures de charge par le biais de leur système de navigation ou d’une application qui intègre aussi la brique de paiement par carte bancaire. Bosch propose encore de nombreux services périphériques, notamment sur la disponibilité et la réservation de bornes, y compris dans les restaurants ou les commerces.

« Bosch est au service du client final, mais travaille étroitement avec les constructeurs, les entreprises et les opérateurs des réseaux de charge », pointe Markus Heyn, qui ne cache pas ses ambitions.

Croissance exponentielle sur un business rentable

Bosch s’attend à une croissance rapide des véhicules électriques qui pourraient représenter un tiers des ventes dans le monde à l’horizon 2030, et même deux tiers en Europe. En 2025, moment de bascule au niveau mondial, les voitures électriques pèseront plus d’une vente sur deux. « Nous nous attendons donc à une très forte croissance de notre activité sur les infrastructures de charge et nous allons en tirer profit », annonce Markus Heyn. Bosch mise sur une croissance annuelle moyenne de cette activité de plus de 50 % jusqu’en 2030. Mi-2023, le groupe allemand estime qu’il aura dépassé le cap des 700 000 points de charge installés dans trois grandes régions (l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique).