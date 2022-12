Bosch propose le câble de charge « tout-en-un » pour V.E.

L’équipementier allemand présente un nouveau câble de recharge universel pour véhicules électriques. Dépourvu de boîtier de contrôle, plus léger et moins encombrant, le « Flexible Charging Cable » réunit en un seul équipement la possible recharge sur une prise domestique et sur une borne de recharge.

Le nouveau « Flexible Charging Cable » de Bosch se caractérise par une technologie de contrôle et de sécurité intégrée qui lui permet de s’affranchir de l’habituelle « brique de recharge », cet encombrant boîtier de contrôle rapporté au câble. Grâce à cette technologie, ce câble de haute technologie offre un gain de poids (de l’ordre de 3 kg), mais aussi d’espace occupé dans le coffre du véhicule. De plus, à l’aide des adaptateurs pour prises de type 2 et prises électriques domestiques dont il est doté, il n’est plus nécessaire de recourir à un second câble pour pouvoir se brancher soit sur une prise de courant domestique, soit sur une borne de recharge.

Le même câble pour toutes les situations

Que ce soit pour une recharge à la maison sur une prise domestique ne dépassant pas les 2,3 kW ou pour une recharge de 22 kW sur une borne, le « Flexible Charging Cable » couvre tous les besoins à travers un câble unique. La technologie intégrée dans les prises garantit un processus de charge à la fois fiable et sécurisé. Les développeurs de la marque ont considérablement réduit la taille de l’électronique par rapport aux applications précédentes implantées dans les boîtiers de contrôle.