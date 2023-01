Bosch simplifie la maintenance du TPMS avec le Quick Fit

Avec le lancement du Quick Fit, l’équipementier allemand souhaite proposer à la profession, un moyen rapide et efficace de remplacer un capteur de pression de gonflage TPMS sans devoir passer commande du composant chez le constructeur d’origine.

L’offre de Bosch est composée d’un seul modèle de capteur universel décliné en quatre variantes de valves disponibles et observées sur le marché. Dans le même temps et pour accompagner la nécessaire opération de programmation de la valve universelle, l’équipementier a développé le TPA 300. Ce nouvel outil est capable de programmer les capteurs Quick Fit ainsi que les capteurs TPMS d’une vingtaine de constructeurs automobiles lui permettant ainsi de revendiquer une couverture de plus de 95% du parc automobile de l'Union europeene.

Aussi, le TPA 300 a été spécialement développé pour la configuration rapide et simple, spécifique à chaque véhicule, des capteurs TPMS universels. Les professionnels peuvent ainsi lire et vérifier les données TPMS transmises sans fil sur l'écran couleur de 2,8 pouces du TPA 300. Étape par étape, l'outil assure la mise en oeuvre du processus de réapprentissage du véhicule. L’achat du TPA 300 comprend également des mises à jour logicielles régulières concernant les fonctions de l'appareil, les véhicules et la couverture des capteurs pendant les trois premières années.