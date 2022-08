bp investit dans un centre R&D consacré aux batteries des véhicules électriques

Les nouvelles installations, dont l'ouverture est prévue pour la fin 2024, sont situées sur le site du siège mondial de bp dédié à Castrol, à Pangbourne, dans le Berkshire. Si le site se consacre actuellement à la recherche et au développement de carburants, de lubrifiants et de fluides pour les véhicules électriques, la nouvelle structure aura pour mission de contribuer au développement de l’ingénierie, de la technologie des batteries dans de nouvelles applications comme les véhicules électriques, la recharge et les centres de données. En effet, la technologie et l’ingénierie de pointe des fluides pour VE peuvent s’appliquer à d’autres secteurs comme les fluides de gestion thermique pour les centres de données. Notons que la plupart du trafic IP mondial transite par des centres de données. Depuis 2010, le nombre d’internautes a doublé dans le monde, le trafic internet mondial étant lui multiplié par 15, une tendance qui devrait se confirmer pour la prochaine décennie.

« Nous sommes de retour en Angleterre. Nous nous engageons pleinement dans la transition énergétique du Royaume-Uni. Cet investissement supplémentaire contribuera à accélérer la transition vers les véhicules électriques en développant des solutions destinées à décarboner le secteur des transports. Il s’agit d’un nouvel exemple de nos plans ambitieux visant à faire plus et à aller plus vite », a déclaré Louise Kingham, directrice de bp pour le Royaume-Uni.

Castrol a l’intention d’exploiter les nouvelles installations pour continuer à collaborer avec les constructeurs et les fournisseurs automobiles et mettre au point la future technologie des batteries et les fluides de gestion thermique associés. La marque cherchera également à développer les nouvelles technologies nécessaires pour permettre une charge ultra-rapide, conformément à la stratégie de croissance de l'entité bp pulse.