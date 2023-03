Bpifrance lance son accélérateur dédié au transport routier

En France, le transport routier représente 60 000 entreprises, emploie plus de 550 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 65 milliards d'euros. Avec l'objectif d'aider ces entreprises à poursuivre leur croissance, Bpifrance, avec le soutien de l'Ademe, la FNTR, la FNTV, l'OTRE et Union TLF, lance un accélérateur dédié au transport routier. Ce programme, d'une durée de 18 mois, repose sur quatre piliers :

Consolider la stratégie de développement de l'entreprise. Accélérer la transition énergétique et écologique. Faciliter le recrutement et la fidélisation des collaborateurs. Digitalisation de l'entreprise.

Pendant les 18 mois d'accompagnement, l'accélérateur propose un suivi individuel et personnalisé de l'organisation de l'entreprise et de son business model (16 jours de conseil pour les entreprises de 2 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ; 39 jours pour les entreprises de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires). Le programme comprend aussi un parcours de formation en six journées dispensé par une grande école. Bpifrance prévoit également six journées filières dédiées aux enjeux du secteur, des rencontres business et des mises en relation avec tout l’écosystème Bpifrance et des partenaires, ainsi que des webinaires. L'entreprise suivie intègre aussi un collectif de dirigeants afin d'échanger sur les principales thématiques.