Bpifrance et Conquest rentrent au capital de e-Totem

S’inscrivant comme un des acteurs majeurs du marché des solutions de recharge des véhicules électriques, choisi notamment par Gefco pour s’équiper de bornes, e-Totem a renforcé ses fonds propres avec l’entrée à son capital de Bpifrance – par le biais de son fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE) – et du gestionnaire d’actifs indépendant Conquest. Aux côtés du groupe spécialisé dans la tôlerie fine de précision électronique Atomelec, le tandem avance donc un apport de 15 millions d’euros visant à soutenir l’accélération du développement des bornes publiques estampillées e-Totem, en France comme à l’international. De quoi porter la capacité totale d’investissement de l’entreprise stéphanoise à quelque 60 millions d’euros.

Renforcer l’offre de recharge publique européenne

Une somme bienvenue au regard de l’objectif affiché par e-Totem de financer plus de 10 000 bornes à l’horizon 2030. La société tricolore, qui opère déjà plus de 7 000 bornes publiques dans l’Hexagone depuis 2012, a dès à présent convaincu des collectivités (Grand-Paris, Saint-Etienne, La Rochelle, etc.) et de grands groupes privés (GEFCO, Système U, Carrefour, etc.) grâce à des solutions de « smart charging interactif » adaptées à chaque domaine d’application (parkings publics, commerces, hôtels, logements collectifs, etc.).

Une expertise éprouvée et approuvée qui a de quoi rassurer ses « business angels ». « Cet accord intervient alors […] les besoins d’infrastructure sont immenses pour répondre aux anticipations de 9 millions de véhicules électriques individuels en circulation à l’horizon 2030 en France et 80 millions en Europe », justifie d’ailleurs Frédéric Palanque, président-fondateur de Conquest. Hervé Sonneville, président-fondateur d’e-Totem, y voit quant à lui « une nouvelle étape de développement de l’entreprise qui dispose désormais des capacités pour enrichir son offre produits et services auprès de ses clients publics et privés. »