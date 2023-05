BPM Group entre en Suisse avec Volvo

BPM Group s’internationalise. Le distributeur avait déjà posé un pied en principauté de Monaco avec le rachat de Monaco Luxury en 2021. Il s’implante aujourd’hui en Suisse avec l’acquisition de quatre concessions de la marque Volvo. Ces points de vente sont implantés dans les villes de Viège, Martigny, Monthey et Vevey, situées dans les cantons du Valais et de Vaud. Une marque déjà bien connue du distributeur, qui possède 4 établissements en France. Ces affaires suisses sont intégrées au sein d’une nouvelle filiale, baptisée BPM Switzerland.

Une nouvelle activité

L’arrivée du groupe de Patrick Bornhauser dans ce pays s’accompagne d’un élargissement de son périmètre d’activité. En effet, l’une des entreprises rachetées possède non seulement une concession Volvo mais aussi un point de vente spécialisé dans les camping-cars. Un nouvel univers pour un groupe déjà présent dans l’automobile, la moto, le poids-lourd, les véhicules industriels, les engins de travaux publics et les machines agricoles. L’ensemble réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,2 milliards d’euros mais le groupe cible un volume annuel de 1,5 milliards d’euros, notamment grâce à une croissance externe effectuée en France et à l’étranger. L’établissement d’une filiale en Suisse signifie peut-être le début d’une installation plus vaste dans ce pays.