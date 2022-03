BPM Group reprend Aston Martin Paris et Bordeaux

BPM Group poursuit son développement au sein de la marque Aston Martin, avec la reprise des établissements de Paris et Bordeaux appartenant à la famille Aziza. Distributeur historique d’Aston Martin dans la capitale puis en province, Alain Aziza et sa femme ont porté haut les couleurs de la marque britannique dans les bons comme les mauvais moments. Authentique passionné, Alain Aziza est décédé au mois de mai dernier, après une première carrière de dentiste, abandonnée pour représenter Aston Martin à Paris. Avec l’aide et le soutien de son épouse Astrid, le distributeur a développé la marque, grâce à un showroom installé avenue Franklin Roosevelt, à deux pas des Champs-Elysées, complété par un superbe atelier implanté dans un parking du 15e arrondissement. Ce dernier établissement a permis de porter la qualité de service à un niveau élevé. Grâce à son implication et ses compétences, le distributeur a même obtenu le label « Heritage », qui lui permet de restaurer et entretenir les modèles les plus anciens de la marque. Avec le développement de la marque, Alain et Astrid Aziza ont dupliqué leur modèle à Bordeaux et Lyon en 2007 et 2009. L’ensemble réalisait un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2020.

BPM Group s’implique chez Aston Martin

BPM Group vient donc d’officialiser la reprise des sites de Paris et Bordeaux, qui s’ajoutent à celui de Monaco, acquis récemment lors du rachat du groupe Monaco Luxury. Cette entrée au sein du réseau Aston Martin intervient alors que la marque est en phase de restructuration, après son rachat par un pool d’investisseurs mené par le Canadien Lawrence Stroll. Ce dernier souhaite remettre la marque sur la voie de la rentabilité, ce qui passe notamment par une représentation plus importante. Ainsi, le groupe Chopard a récemment obtenu l’ouverture d’un nouveau point de vente à Cannes. Ce développement intervient alors que le SUV DBX doit permettre à la marque d’augmenter ses volumes, notamment grâce à sa dernière évolution 707.