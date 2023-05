BPM Group s’étend dans le poids lourd avec la reprise de la filiale SDVI d’Iveco

BPM Group poursuit sa stratégie de croissance et de diversification. La firme fondée par Patrick Bornhauser est en passe de racheter la société SDVI, selon une note de l’Autorité de la Concurrence. Cette acquisition devrait être finalisée par l’intermédiaire de la filiale BPM Trucks, détenue à 100 % par BPM Group. Cette entité acquiert ainsi le fonds de commerce de la Société de Diffusion de Véhicules Industriels (SDVI), qui est une filiale d’Iveco. Cette structure consiste essentiellement en la vente, la location, l’entretien et la réparation de véhicules de transport de marchandises des marques Fiat Professional et Iveco. L’ensemble représente 8 établissements répartis dans l’ouest de la France, dans les villes de Rezé, Orvault, Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, mais aussi Gond-Pontouvre et Champniers, en Charente, ainsi que Saint-Léger-de-Linières (Maine-et-Loire), La Roche-sur-Yon (Vendée) et Poitiers (Vienne). Il s’agit d’un renfort de poids pour BPM Group, puisque SDVI a réalisé un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros en 2021. Elle représenterait 2 000 véhicules neufs par an et 1 000 véhicules d’occasion. Jusqu’à présent, BPM Group représentait Mercedes-Benz et Fuso sur une douzaine de concessions, également dans l’ouest de la France.

Un acteur ancien de la distribution PL

La Firme SDVI possède une longue histoire dans le poids lourd et avec la marque Iveco. Fondée en 1945 par Jacques Héon, la Société de Diffusion de Véhicules Industriels est née à Nantes pour représenter la marque de camions Unic. La société s’est développée progressivement avec la naissance d’autres concessions, jusqu’à son acquisition en 1984 par Iveco France. Entre temps, Unic avait été intégré à Fiat VI puis à Iveco lors de la création de la firme. Devenue filiale d’Iveco, SDVI a donc adopté le panneau Fiat Professional, puis un contrat de services pour la marque Iveco Bus. Depuis 2019, la firme représentait également les semi-remorques Kässbohrer. L’une de ses spécialités était l’aménagement et la transformation des véhicules selon les besoins des clients transporteurs. Elle rassemble 290 collaborateurs.